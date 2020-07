Caldo, arriva la prima ondata di calore dell’estate in Veneto: temperature fino a +35-36°C (Di mercoledì 29 luglio 2020) prima ondata di calore dell’estate 2020 in Veneto. Le temperature sono in rapida ascesa e nel weekend l’ndice di disagio (Umidex) sara’ da moderato a intenso. Nei prossimi giorni, informa il Centro Meteo Arpav di Teolo, i valori di temperatura toccheranno punte massime fino +35-36°C in pianura, con minime di notte oltre i +24-25°C. Secondo l’Arpav e’ probabile che il culmine dell’ondata di Caldo, causato dall’anticiclone di origine africana, si manifesti tra venerdi’ e sabato. Da domenica invece il quadro meteo cambia, con l’arrivo di un fronte che potra’ portare sul Veneto maggiore instabilita’ e possibilita’ di rovesci e temporali.L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Caldo arriva Contro il caldo arriva il condizionatore indossabile TGCOM METEO ITALIA: Break dell’ESTATE durante la prossima settimana con TEMPORALI in arrivo e TEMPERATURE in calo, i dettagli

Mamma muore per overdose in un parcheggio, le due figlie uccise dal caldo in auto

In questo periodo dell’anno le temperature medie in Italia raggiungono il loro apice e questa statistica viene pienamente confermata con una forte ondata di calore in azione proprio in questi ultimi g ...Tragedia in Texas dove una mamma è stata trovata morta nella sua auto assieme alle due figlie, anche loro prive di vita. La mamma ha perso la vita a causa di un’overdose e le piccole sono rimaste intr ...