Un paio di leggings bianchi (Di martedì 28 luglio 2020) Agosto, prova costume, segnare una cosa che non si impara mai troppo presto: si è belle se ci si sente belle. Le donne più attraenti che ho conosciuto sono la signora sarda della pescheria all’angolo e la mia ex compagna di scuola Gloria Zabini. Gloria Zabini era alta uno e cinquanta, col sederone e le spalle strette, senza seno, ma aveva gli occhi azzurri e la pelle candida e parlava di sé e dei suoi occhi azzurri e della sua pelle candida come se fosse Marilyn Monroe. Era bruttina ma si comportava da bella, e lo diventava. Era soprattutto una che andava per la sua strada. Era innamorata del più figo della scuola, Angelo Zandi, che all’inizio faceva un po’ il vago, ma mentre studiava Lettere classiche e traduceva i miti greci lei lo aspettò con grande sicurezza. Alla fine Angelo non ha potuto fare a meno di amare Gloria e anche oggi che hanno tre figli all’università (la stessa dove Gloria ha la cattedra di professore ordinario) lei si comporta come se fosse la regina d’Inghilterra e lui la tratta da tale. Anche la signora sarda della pescheria all’angolo è alta un metro e cinquanta ed è bella tonda, sui settanta chili. Ha la cellulite, lo so perché indossa sempre leggings bianchi, e un bel viso, con le sopracciglia tatuate. È molto spiritosa. Tratta male i clienti, che la adorano anche perché vende pesce freschissimo. L’altro giorno al momento di digitare il pin del bancomat mi sono distratta guardando un messaggio sul telefono e lei, tra il divertito e lo scocciato, mi ha sfottuto: «Vuoi dirmi il pin e te lo faccio io?». Trovo irritanti quelli che ostentano di girarsi dall’altra parte quando digiti il pin: non penso che il droghiere voglia rubarmi il bancomat, che bisogno ha di voltarsi come Linda Blair nell’Esorcista? La pescivendola spiritosa, brusca e sicura di sé è una donna attraente, così com’era ed è attraente Gloria Zabini. Ho scoperto questo sull’abbigliamento: gli abiti coi quali ci sentiamo a nostro agio, come i leggings bianchi per la signora che vende il pesce, sono quelli che ci stanno meglio. Mai mettersi qualcosa perché pensiamo che piaccia a qualcun altro: non funziona. Mai. La strada per l’emancipazione passa anche da un paio di cosce con la cellulite nei leggings bianchi. E se qualcuno ha qualcosa da criticare, come dice la mia amica calabrese, me ne fotto. Leggi su vanityfair

