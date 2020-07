Serie B, ultima giornata thriller: tutte le combinazioni salvezza dal Venezia al Trapani (Di martedì 28 luglio 2020) Anche la penultima giornata di Serie B è andata in archivio. Il campionato cadetto deve ancora emettere alcuni verdetti importanti. Sia la lotta playoff, con conseguenti piazzamenti, sia la corsa salvezza sono accesissime. E chi fino a poco tempo fa sembrava spacciato si è invece rilanciato alla grande e spera addirittura di evitare anche i playout. Saranno 90 minuti di fuoco quelli in programma venerdì 31 luglio, una partita per decidere il destino di 7 squadre. Sono infatti Ascoli, Cosenza, Juve Stabia, Perugia, Pescara, Trapani e Venezia le compagini coinvolte nella lotta per non retrocedere. Ad oggi solo il Livorno è sicuro di giocare in Serie C la prossima stagione. A fare compagnia ai labronici saranno tre delle squadre sopra ... Leggi su calcioweb.eu

