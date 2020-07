Portici (Napoli) – 65enne uccide compagna e poi si suicidia (Di martedì 28 luglio 2020) Omicidio-suicidio a Portici, in provincia di Napoli. Intorno alle 20 in via Libertà un uomo di 65 anni ha ucciso a coltellate la compagna 59enne per poi lanciarsi dal balcone dell’appartamento al terzo piano del palazzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Portici e del Nucleo investigativo di Torre Annunziata per i … Leggi su periodicodaily

repubblica : Portici, uomo uccide la compagna e poi si getta dal balcone - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Un uomo ha ucciso la convivente, poi si è gettato dal quarto piano della sua abitazione ed è finito al suolo privo di vita.… - Piergiulio58 : Napoli, uccide la moglie e si toglie la vita a Portici. - gioggsan : 'Terrorizzato dal Covid, uccide la compagna e poi si lancia nel vuoto. Omicidio-suicidio a Portici' - stalkingitaly : Omicidio-suicidio a Portici: accoltella la compagna e poi si getta dal balcone -

Ultime Notizie dalla rete : Portici Napoli Napoli, uccide la convivente e si toglie la vita a Portici Adnkronos Doppia tragedia nel Napoletano, uccide la moglie poi si toglie la vita

Un uomo ha ucciso la convivente, poi si è gettato dal quarto piano della sua abitazione ed è finito al suolo privo di vita. E’ accaduto questa sera in un condominio di via Libertà 216 a Portici (Napol ...

Omicidio-suicidio nel Napoletano: accoltella lei e si uccide

Napoli, 27 lug. (askanews) - Omicidio-suicidio a Portici, alle porte di Napoli. Un uomo di 65 anni, incensurato, ha ucciso la compagna 59enne a coltellate e poi si è lanciato dal balcone. Il fatto si ...

Un uomo ha ucciso la convivente, poi si è gettato dal quarto piano della sua abitazione ed è finito al suolo privo di vita. E’ accaduto questa sera in un condominio di via Libertà 216 a Portici (Napol ...Napoli, 27 lug. (askanews) - Omicidio-suicidio a Portici, alle porte di Napoli. Un uomo di 65 anni, incensurato, ha ucciso la compagna 59enne a coltellate e poi si è lanciato dal balcone. Il fatto si ...