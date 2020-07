Next Generation Eu, chi ci guadagna e chi ci perde (Di martedì 28 luglio 2020) L’Italia sarà l’unico contribuente netto del bilancio Ue a diventare beneficiario netto delle sovvenzioni. Ma in cambio i paesi cosiddetti “frugali” ottengono degli sconti di bilancio. Ora la palla passa agli organi preposti a valutare i piani di spesa nazionali Dopo giorni di accese discussioni, il Consiglio europeo ha raggiunto l’accordo su un pacchetto da 750 miliardi di euro (Next Generation Eu) per sostenere la ripresa post Covid-19. Si tratta di un evento storico e importante per l’integrazione europea, ma la strada è ancora lunga. Le dimensioni del pacchetto restano invariate rispetto alla proposta originale della Commissione, ma la componente delle sovvenzioni è ridotta da 500 a 390 miliardi di euro, mentre i prestiti aumentano da 250 a 360 miliardi. Nel complesso, i tagli alle sovvenzioni ... Leggi su ilfattoquotidiano

L’Italia sarà l’unico contribuente netto del bilancio Ue a diventare beneficiario netto delle sovvenzioni. Ma in cambio i paesi cosiddetti “frugali” ottengono degli sconti di bilancio. Ora la palla pa ...

Buio su chi gestisce i fondi Ue. È scontro nella maggioranza

Il Parlamento a fare da regia e un fondo sovrano in cui far confluire le risorse. Mancano soltanto 24 ore al voto sullo scostamento di bilancio e i partiti continuano a discutere sul nodo della gestio ...

