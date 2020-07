Napoli, Maksimovic: «Inter bella prova per il Barcellona» (Di martedì 28 luglio 2020) Nikola Maksimovic è Intervenuto prima della partita contro l’Inter: le dichiarazioni del difensore del Napoli Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l’Inter. «Questa è una bella prova per il Barcellona tra dieci giorni. Bisogna finire bene il campionato. Per l’Inter è importante arrivare secondi in classifica, per noi è importante terminare bene il campionato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

