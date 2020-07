Napoli, i bookmaker credono a Milik alla Juventus (Di martedì 28 luglio 2020) Arkadiusz Milik alla Juventus? Per i bookmaker è più che possibile. Anche se manca l’accordo col Napoli, il club bianconero sembrerebbe aver raggiunto un’intesa con il giocatore. I quotisti Snai, in particolare, hanno chiuso le scommesse sulla squadra nella quale giocherà Milik nella prossima stagione, che fino a qualche giorno fa vedeva un testa a testa tra l’Atletico Madrid e i bianconeri. La squadra di Sarri, riporta Agipronews, oscillava tra quota 4,00 e 1,75, i Colchoneros erano invece arrivati a 2,25; un duello che per gli analisti si è definitivamente risolto a favore dei campioni d’Italia. Leggi su sportface

Manca ancora l'accordo ufficiale col Napoli ma Arkadiusz Milik per i rumors di calciomercato e per i bookmakers è già della Juventus, tanto che hanno tolto la possibilità di puntare su questo possibil ...

Manca ancora l'accordo con il Napoli, ma l'intesa raggiunta con Arkadiusz Milik dà alla Juventus l'assist giusto per portare il giocatore a Torino. Ne sono convinti i bookmaker che da settimane ...

Manca ancora l'accordo ufficiale col Napoli ma Arkadiusz Milik per i rumors di calciomercato e per i bookmakers è già della Juventus, tanto che hanno tolto la possibilità di puntare su questo possibil ...Manca ancora l'accordo con il Napoli, ma l'intesa raggiunta con Arkadiusz Milik dà alla Juventus l'assist giusto per portare il giocatore a Torino. Ne sono convinti i bookmaker che da settimane ...