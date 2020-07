Io e Te, Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro si confessano da Diaco (Di martedì 28 luglio 2020) Nel salotto pomeridiano di Io e Te, Pierluigi Diaco, affiancato come sempre in questa stagione da Katia Ricciarelli, ha ospitato una signora della recitazione italiana, Eleonora Giorgi, e il figlio Paolo Ciavarro, al centro del gossip per via della sua storia con Clizia Incorvaia, iniziata, come tutti sanno, tra le mura del loft più celebre della televisione italiana. Archiviata la consueta scheda di presentazione curata da Paola Tavella, Pierluigi Diaco, che dopo la Giorgi e Ciavarro ha accolto in studio Roberto D’Agostino in occasione dei vent’anni di Dagospia, ha dato il via all’intervista, una confessione a cuore aperto che ha visto i due ospiti toccare diversi aspetti del loro rapporto e vivere momenti di ... Leggi su dilei

