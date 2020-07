"Flussi eccezionali di migranti, la situazione è complessa", dice Lamorgese (Di martedì 28 luglio 2020) AGI - "In Tunisia assistiamo a una crisi economica molto grave, senza precedenti. Una crisi che riguarda da vicino anche l'Italia perché ha effetti di ricaduta immediata con Flussi eccezionali di sbarchi di migranti. La situazione va tenuta costantemente sotto controllo". Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, parla con il "Corriere della Sera" degli ultimi arrivi 'autonomi' sulle coste siciliane. "Gestire i Flussi migratori di questa entità è difficile in tempi normali - spiega - ma ora con le problematiche legate alla diffusione del Covid-19 la situazione è diventata davvero molto complessa". Ieri la titolare del Viminale ha rinnovato alle autorità tunisine la volontà di ... Leggi su agi

