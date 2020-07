Ellen Degeneres, il suo show sotto inchiesta: “Posto di lavoro tossico e razzista, abusi nel backstage” (Di martedì 28 luglio 2020) Non c’è pace per Ellen Degeneres. Ora il suo show, uno dei più importanti della televisione americana, è diventato oggetto di un’indagine interna di WarnerMedia. Se davanti alle telecamere Ellen si è fatta amare per l’ironia e i sorrisi, dietro le quinte si sarebbe fatta odiare per aver creato un ambiente lavorativo “tossico e razzista”. Questo, perlomeno, è quello che hanno raccontato alcuni degli ex impiegati della trasmissione. Le accuse di chi per anni ha lavorato fianco a fianco con la conduttrice non sono passate inosservate. A metà luglio un articolo pubblicato su Buzz aveva portato a galla degli episodi di razzismo e abusi avvenuti nel backstage del programma in onda senza sosta dal 2003. ... Leggi su ilfattoquotidiano

