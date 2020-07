Dolomiti Days: le passeggiate “Sotto Sopra” (Di martedì 28 luglio 2020) In programma una serie di incontri esperienziali per riscoprire le tradizioni passate e presenti delle piccole località di montagna, invitando abitanti e professionisti che operano sul territorio a immaginare assieme un possibile scenario futuro e a definire le attività da porre in essere per realizzarlo Al via le passeggiate “Sotto Sopra”, quattro giornate organizzate nell’ambito dell’iniziativa Dolomiti Days dal Servizio Biodiversità della Regione FVG, in collaborazione con Cramars. Un format assolutamente nuovo, che invita a riflettere sul patrimonio presente e passato delle comunità di montagna e a immaginare insieme quello che sarà il futuro dei piccoli paesi delle Terre Alte. Appuntamento a Forni di Sopra (sabato 8 agosto), Forni di Sotto (sabato 29 agosto), Tramonti ... Leggi su udine20

