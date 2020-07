Dieta con farine alternative: controlli il peso e il colesterolo (Di martedì 28 luglio 2020) Alimento base per la preparazione di pasta e prodotti da forno, la farina deve essere introdotta nella Dieta considerando il fatto che alcune tipologie sono più salutari di altre. L’elenco delle farine alternative a quella bianca, che possono rivelarsi vantaggiose per aspetti come il controllo del peso e del colesterolo, è molto ampio. Entrando nel vivo delle opzioni succitate, ricordiamo innanzitutto la farina di cocco. Priva di glutine e prodotta macinando la polpa del celebre frutto esotico, è un’ottima fonte di trigliceridi a catena media. Quando si nomina questa tipologia di grassi, è opportuno fare presente il loro ruolo cruciale nel supporto all’efficienza del metabolismo, con ovvi vantaggi relativi al controllo ponderale. La farina di cocco è ... Leggi su dilei

mrtprdn12 : Concludo questa settimana all'ingrasso con il sushi e da domani DIETA - StormTheNB : È tutto l'anno che mi tengono in continua ansia tanto che il colesterolo alle stelle si spiega proprio con lo stres… - tornerasereno : Ho perso due chili con una settimana di dieta ???????????? - ProdottiDieta : Un regalo per te! Risparmia 5 EURO sugli acquisti per la #dieta su - dietaitaliana : All'inizio della mia carriera anch'io credevo che la #dieta dovesse necessariamente significare rinuncia al gusto.… -

Ultime Notizie dalla rete : Dieta con Dieta con farine alternative: controlli il peso e il colesterolo DiLei Benessere Coronavirus Covid-19: Unicef, “ulteriori 6,7 milioni di bambini potrebbero soffrire di malnutrizione acuta per colpa della pandemia”

Ulteriori 6,7 milioni di bambini sotto i cinque anni potrebbero soffrire di malnutrizione acuta – e quindi diventare pericolosamente denutriti – nel 2020 a causa dell’impatto socio-economico della pan ...

Sei a dieta? Questo tipo di patate ti aiuterà

Essere a dieta spesso ci porta a non mangiare alcuni alimenti, come le patate. Ma quelle viola sono un eccezione: ecco perché.

Ulteriori 6,7 milioni di bambini sotto i cinque anni potrebbero soffrire di malnutrizione acuta – e quindi diventare pericolosamente denutriti – nel 2020 a causa dell’impatto socio-economico della pan ...Essere a dieta spesso ci porta a non mangiare alcuni alimenti, come le patate. Ma quelle viola sono un eccezione: ecco perché.