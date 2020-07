Buffon: «Quest’anno mi sono messo alla prova. Fiero di me stesso» (Di martedì 28 luglio 2020) Anno diverso per Gigi Buffon, che però ha vinto lo scudetto anche da secondo portiere. Le parole dell’estremo difensore bianconero È stato un anno particolare per Gigi Buffon. Il portiere bianconero, tornato dopo l’esperienza al Psg, ha fatto il secondo dietro Szczesny, arrivando a vincere lo scudetto. Al Corriere dello Sport, Gigi ha parlato così. SECONDO PORTIERE – «Ho sempre creduto che chi stava dietro dava il suo contributo come chi stava davanti, ma un conto è dirlo, un conto è esserci. Mi sono messo alla prova. E sono Fiero di averla superata» 10 SCUDETTI – «sono contento, alla fine, per me era importante chiudere dei cassetti, ... Leggi su calcionews24

