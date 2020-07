Arturo Vidal ubriaco, c’è il video. La reazione del Barcellona (Di martedì 28 luglio 2020) Arturo Vidal nuovamente beccato ubriaco e nuovamente nei guai. Il centrocampista del Barcellona beccato “brillo” in un video. Poi però si presenta agli allenamenti. Qualche giorno di vacanza per i giocatori del Barcellona che, dopo la fine della Liga, hanno avuto il liberi tutti dalla società blaugrana. Qualche momento di relax mirato a far ricaricare le batterie alla truppa di Setien in attesa del prossimo 8 agosto, data del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli. Dopo il secondo posto nel campionato, a favore del Real Madrid, un altro fallimento non sarebbe tollerato al Camp Nou. C’è però chi ha preso troppo alla lettera la “libertà” concessa dal club blaugrana: Arturo ... Leggi su bloglive

