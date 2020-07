Animal Crossing New Horizons si aggiorna con i sogni e non solo (Di martedì 28 luglio 2020) Una scintillante gamma di colori è pronta a rischiarare il cielo notturno sulla tua isola mentre le rilassanti onde del mare bagnano la spiaggia. L’aggiornamento estivo – Vol.2* di Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch introduce spettacoli pirotecnici che si terranno con cadenza settimanale durante tutto il mese di agosto. Il nuovo trailer sul prossimo aggiornamento estivo di Animal Crossing: New Horizons illustra le seguenti novità: Fuochi d’artificio – Dei coloratissimi fuochi d’artificio illumineranno il cielo sopra le isole dei giocatori alle ore 19:00 di ogni domenica d’agosto. Usando le stelline, i giocatori possono ricevere biglietti della lotteria nella piazza per ottenere vari ... Leggi su gamerbrain

