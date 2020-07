A Cuba il post Covid sarà più “moderno” (Di martedì 28 luglio 2020) Sostanzialmente vinta la «guerra» per il contenimento del il Covid-19, Cuba deve affrontare una gravissima crisi economica dovuta a un cumulo di fattori ostili collegati alla pandemia: l’assenza di turismo (fondamentale per l’acquisizione di valuta) a causa della chiusura dei confini, riduzione della produzione e dei servizi. Ma anche alla recrudescenza dell’embargo decisa dal presidente Trump e all’inefficienza del sistema produttivo statale. Da alcune settimane un numero limitato di contagi da coronavirus si verifica solo nella capitale e nella confinante … Continua L'articolo A Cuba il post Covid sarà più “moderno” proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Di greggio venezuelano ce n'è pochissimo, ma quasi la metà finisce nelle case del governo cubano. Solo nel 2020 la “donazione” è stata per circa 348 milioni di dollari Nonostante la drammatica crisi e ...

