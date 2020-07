Rita dalla Chiesa ‘lascia’ Marco Liorni (Di lunedì 27 luglio 2020) Colpo di scena a ‘Italia Si’ il programma di Marco Liorni che il prossimo anno cambierà pelle. Innanzitutto Rita dalla Chiesa in vista dell’evoluzione della trasmissione, che non avrà più il cast fisso ma ospiti a giro con un occhio sempre acceso e attento sull’attualità, ha scelto di abbandonare la squadra. LEGGI ANCHE > Carlo Conti sceglie Carolina Rey per ‘Tale e Quale show’ Rita dalla Chiesa, che potrebbe guidare e condurre un programma in solitudine, ha preferito evitare la rotazione e concentrarsi su un nuovo progetto da protagonista. Liorni, invece, come detto resta al timone di un programma che verrà rivoluzionato totalmente. Rita ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Rita dalla Rita Dalla Chiesa non affiancherà Marco Liorni a Italia Sì Giornalettismo.com Dalla clinica degli orrori a casa: Brega Massone resta ai domiciliari

Milano, 27 luglio 2020 - Pier Paolo Brega Massone può continuare a scontare a casa il resto della condanna a 15 anni e 6 mesi per truffa ai danni del Sistema sanitario nazionale, falsità ideologica e ...

Dall’EOC alla cattedra dell’USI

Sei nuovi medici dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) hanno ottenuto il titolo di professore o libero docente presso l’Università della Svizzera Italiana (USI), che si appresta ad avviare il Master d ...

