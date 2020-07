Recovery Fund: all'estero non credono all'Italia (Di lunedì 27 luglio 2020) AGI - Dal Consiglio Europeo arriva un importo economico di 1.800 miliardi di euro per riaccendere la ripresa economica dell'Europa e gestire la disastrosa situazione lasciata in eredità dal Coronavirus. Un pacchetto suddiviso in due: quello composto dal bilancio pluriennale Ue dal 2021 al 2027, e quello del Recovery Fund proposto dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Proprio sul Recovery Fund nelle ultime due settimane sui social si è discusso molto animatamente, con posizioni spesso lontane e giudizi severi sulla trattativa condotta dal Governo. Conte esulta, all'Italia arriveranno circa 209 miliardi, 82 di sussidi e 127 di prestiti, ottenuti dopo una serie di discussioni molto complesse, sfiorato il fallimento. Alla fine l'accordo c'è, e in rete ci si ... Leggi su agi

Rinaldi_euro : Questa me la segno! “I soldi del Mes sono disponibili da subito e hanno meno vincoli dei soldi del Recovery Fund” - fattoquotidiano : Recovery Fund, Di Maio: “La mia idea? Vanno abolite le leggi che saranno nemiche della capacità dello Stato di spen… - marattin : L’obiettivo della politica economica italiana - e lo scopo del Recovery Fund - deve essere il “doppio 2%”. Scoprite… - CorriereQ : Recovery fund: Boschi, non servono nuove commissioni - CristianoTomma2 : RT @byoblu: Tasse sulla prima casa, ecco tra l'altro cosa vogliono a Bruxelles in cambio del Recovery Fund. E meno male che non c'erano con… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery Fund, il pressing di Conte: ora uno scatto decisivo. Da come spenderemo dipende il nostro futuro Corriere della Sera Recovery Fund: task force UE per aiutare Paesi a presentare programmi riforma

Arriva da Bruxelles la decisione di mettere in piedi una task force europea per assistere i Paesi membri nella preparazione del loro piano di riforme nazionali da finanziare con il Recovery Fund. La t ...

Nuovo debito, apertura della Lega: "A precise condizioni votiamo sì"

"Troveremo una posizione comune come Centrodestra, si incontreranno i leader e insieme decideranno una linea unitaria". Con queste parole il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo risponde ...

Arriva da Bruxelles la decisione di mettere in piedi una task force europea per assistere i Paesi membri nella preparazione del loro piano di riforme nazionali da finanziare con il Recovery Fund. La t ..."Troveremo una posizione comune come Centrodestra, si incontreranno i leader e insieme decideranno una linea unitaria". Con queste parole il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo risponde ...