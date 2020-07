Quel patto generazionale tra giovani e anziani (Di lunedì 27 luglio 2020) Stefano Zecchi Il vero pericolo in cui incorre la nostra modernità è la negazione delle differenze, presupposto di un nichilismo che porta a relativizzare tutti i valori Il vero pericolo in cui incorre la nostra modernità è la negazione delle differenze, presupposto di un nichilismo che porta a relativizzare tutti i valori. Relativizzare significa l'assenza della gerarchia: la base e il vertice si confondono, non hanno differenza. Un semplice esempio: guardate Quell'erba che cresce in abbondanza sul greto dei canali d'irrigazione, dove l'acqua è quasi ferma, stagnante. La strappate e vi accorgete che in essa non c'è differenza tra la sua sommità e la radice. È il fenomeno del rizoma. La pandemia del coronavirus ha reso attuale questo fenomeno, esaltando un egoismo di difesa: non ci sono differenze, ... Leggi su ilgiornale

LuciaLaVita1 : RT @valentina_mulas: La violenza sessuale ai danni della ragazza di #LaSpezia che faceva jogging la ritroviamo qui con hashtag #gambia. Per… - n_nad1a : RT @valentina_mulas: La violenza sessuale ai danni della ragazza di #LaSpezia che faceva jogging la ritroviamo qui con hashtag #gambia. Per… - GiomedMario : RT @valentina_mulas: La violenza sessuale ai danni della ragazza di #LaSpezia che faceva jogging la ritroviamo qui con hashtag #gambia. Per… - StefaniaNonno : RT @valentina_mulas: La violenza sessuale ai danni della ragazza di #LaSpezia che faceva jogging la ritroviamo qui con hashtag #gambia. Per… - folucar : RT @lukealb: |@Giorgiosoff: 'Se vien meno il patto sociale per cui quel capitale va prodotto per pura convenzione in certi luoghi, vien men… -

Ultime Notizie dalla rete : Quel patto Quel patto generazionale tra giovani e anziani ilGiornale.it Via della Lana e della Seta, sviluppo per i 130 km percorsi da 2mila camminatori l'anno

Un solido patto per la gestione e la valorizzazione della Via della Lana e della Seta, 130 chilometri da Prato a Bologna, è stato stretto stamani a Montepiano dal Comune di Prato, dalla Città metropol ...

Formula Uno, Wolff e il motore della Ferrari 2019: «Un'altra brutta storia»

«Le direttive tecniche ... un'altra brutta storia. C'è un chiaro regolamento sulla potenza dei motori». Sul quotidiano sportivo spagnolo 'Marcà, il team principal della Mercedes Toto Wolff torna a par ...

Un solido patto per la gestione e la valorizzazione della Via della Lana e della Seta, 130 chilometri da Prato a Bologna, è stato stretto stamani a Montepiano dal Comune di Prato, dalla Città metropol ...«Le direttive tecniche ... un'altra brutta storia. C'è un chiaro regolamento sulla potenza dei motori». Sul quotidiano sportivo spagnolo 'Marcà, il team principal della Mercedes Toto Wolff torna a par ...