Oro da record | superato anche il massimo del 2011

Oro da record. Le conseguenze della pandemia da Covid-19 iniziano a vedersi anche sul fronte Oro, il bene infatti ha raggiunto i massimi storici. Non accadeva dal 2011 Le conseguenze della pandemia premono anche sugli equilibri dell'economia globale. In questa corsa rientra anche l'Oro che storicamente è riconosciuto come bene primario di rifugio in situazioni di ostilità. Il 2020 arriva a segnare per l'Oro un record con una quotazione spot di 1.944,71 dollari l'oncia. Questa cifra supera il precedente massimo storico di 1.921,17 raggiunto nel 2011. Come si riversa questo dato sui principali mercati finanziari? Vediamo insieme come cambiano i numeri. L'Euro: apre in rialzo e s'impenna sopra 1,17 dollari.

