Martina Nasoni fidanzata: ancora critiche per lei e Daniele Dal Moro (Di lunedì 27 luglio 2020) Martina Nasoni ha una nuova relazione, ma sui social non sono finite le critiche per lei e per Daniele Dal Moro. Quest’ultimo ha anche replicato Martina Nasoni e Daniele Dal Moro: è finita Al Grande Fratello 16 abbiamo conosciuto Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. I due concorrenti ben presto hanno iniziato un flirt con tanto di effusioni e baci nella Casa. Tuttavia, in poche settimane tra loro sono iniziati gli scontri tanto da portare Daniele alla decisione di troncare il rapporto per poter terminare il reality in modo sereno. Tuttavia, alla fine del programma, che Martina ha vinto, tra loro c’è stata una ... Leggi su kontrokultura

QuelloIl : Chi avrà mai divulgato il numero della Nasoni? ?????? Chi ha documentato le giornate trascorse tra Milano - Monza - Se… - ElisaDiGiacomo : Daniele Dal Moro risponde ad una fan di Martina Nasoni: 'Lei è sempre stata libera' - zazoomblog : Martina Nasoni fidanzata accuse a Dal Moro: “Libera” cos’è successo - #Martina #Nasoni #fidanzata #accuse -