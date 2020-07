Furti d’auto, il record a Napoli. Si rubano soprattutto Panda e 500 (Di lunedì 27 luglio 2020) Scendono i Furti d’auto ma diminuiscono anche i ritrovamenti: solo una vettura rubata su tre viene restituita al legittimo proprietario. La Campania, con Napoli in testa, continua a detenere il primato negativo in quanto la maggior parte dei fenomeni criminali si registra proprio nella regione del Sud. Tra i modelli preferiti quelli del gruppo Fca, Panda e 500 in primis, ma nel mirino anche i suv capeggiati dal Nissan Qashqai mentre a Roma il fenomeno smart riguarda anche le sottrazioni: è la vettura più rubata nella Capitale. È questa, in estrema sintesi, la fotografia del 2019 in Italia. A fornirla è LoJack Italia, società che si occupa del recupero di veicoli rubati, la quale sottolinea che per la prima volta scende al 36% il tasso di recupero delle auto rubate. Lo scorso anno delle 95.403 ... Leggi su ildenaro

