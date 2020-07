Fassone: «Normale che l’Inter non abbia vinto. Il Napoli non si indebolirà come la Juve» (Di lunedì 27 luglio 2020) Marco Fassone, ex dirigente di Juventus e Napoli, ha analizzato i temi caldi del nostro campionato: queste le sue parole Marco Fassone, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato della strategia societaria di Juventus e Napoli. Juve E Napoli – «La Juventus ha la proprietà più longeva del nostro campionato, ha una proprietà che quando c’è da investire in maniera pesante e massiccia, lo fa. Su molti aspetti De Laurentiis è piuttosto vicino. C’è però un aspetto, la Juventus ha fatto degli investimenti, a costo di indebitarsi, davvero importanti mentre il presidente partenopeo a questo non ci sta affatto. Sono due visioni ... Leggi su calcionews24

