Borse Ue deboli, nuovo record per l’oro (Di lunedì 27 luglio 2020) Borsa 27 luglio 2020, partenza della settimana in calo per gli indici europei. Piazza Affari chiude a -0,28%. MILANO – Borsa 27 luglio 2020. Inizio della settimana a rilento per tutti gli indici europei che temono il ritorno della pandemia. Una partenza a ritmi molto bassi dovuta anche all’incertezza dei mercati asiativi. Paura di una ripresa dei contagi che fa bene all’ora che per la prima volta dal 2011 sfonda quota 1.900 dollari. “L’oro è arrivato al suo massimo storico, ma il superamento della soglia di 2.000 dollari l’oncia sembra essere solo una questione di quando, non di se“, le parole di Barani Krishnan riportate da La Repubblica. Borsa 27 luglio 2020, Piazza Affari -0,28% Andamento negativo per Piazza Affari in questa prima seduta della settimana. Al termine degli scambi Milano ha registrato un calo dello 0,28%. ... Leggi su newsmondo

