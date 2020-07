Attilio Fontana, capriole e omissioni sull'inchiesta camici (Di lunedì 27 luglio 2020) Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha raccontato nell’aula del Pirellone la sua verità: ha rivendicato la correttezza del proprio operato, attaccato l’”informazione faziosa”, promesso che non si arrenderà “davanti a nulla”, lamentato il “grave contraccolpo” per la Lombardia. Ma il desiderio di “voltare pagina” non ha sciolto neppure uno dei nodi che si sono accumulati nella vicenda che lo vede indagato dalla Procura milanese per frode in pubbliche forniture. Opacità, omissioni, discrepanze e ripetuti cambi di versione – non soltanto suoi - restano ancora tutti lì in attesa di una verità che sia davvero oggettiva.La data clou del 7 giugnoOggi, 27 luglio, Fontana ha ammesso di avere scoperto il 12 maggio scorso ... Leggi su huffingtonpost

