Andrea Bocelli: “Umiliato e offeso dal lockdown, ho violato alcune restrizioni” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Mi sono sentito umiliato e offeso come cittadino quando mi è stato vietato di uscire di casa. Devo anche confessare, e lo faccio qui pubblicamente, di aver anche in certi casi disobbedito volontariamente a questo divieto perché non mi sembrava giusto né salutare“. Lo ha dichiarato il cantante Andrea Bocelli intervenuto in un convegno in Senato denominato ‘Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti’. Le parole di Bocelli hanno scatenato un vero e proprio dibattito: “All’inizio ho cercato di immedesimarmi in chi doveva prendere decisioni importanti in pochissimo tempo, poi ho cercato di guardare la realtà e ho visto che le cose non erano come ci venivano raccontate – ha aggiunto -. Quando ho cominciato a esprimere qualche dubbio sulla ... Leggi su sportface

AndreaBocelli : Andrea Bocelli singing 'Parlami d'Amore Mariù' at Teatro del Silenzio. - Estadao : >@EstadaoCultura Andrea Bocelli fará show via streaming neste domingo - IlContiAndrea : Che poi pure #Bocelli ha avuto il #Covid_19 così come la sua famiglia e ha pure dichiarato a maggio (non otto mesi… - CarloF0554ti : RT @Compagno_Pert: Il 9 marzo usando l'hashtag #iorestoacasa Andrea #Bocelli invitava tutti a rimanere a casa attenendosi alle regole: oggi… - borca_stefania : RT @segnanti: Italia, 2020 Le immagini che il 'negazionista del COVID' Andrea Bocelli non ha fortunatamente potuto vedere. #fotografiesegn… -