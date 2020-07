Agosto, il mese nero dei voli: cancellato un terzo dei viaggi programmati (Di lunedì 27 luglio 2020) Il report fornito al Corriere della Sera da Oag, piattaforma internazionale specializzata nel monitoraggio del settore aereo, presenta un quadro allarmante per i viaggiatori. A causa del Coronavirus, infatti, in Agosto ci si aspetta che almeno un terzo dei voli in programma venga cancellato. 700mila voli cancellati in Agosto Secondo il monitoraggio di Oag (Official Aviation Guide of the Airways), risalente al 22 giugno scorso, i voli programmati per Agosto 2020 erano circa 3,03 milioni. Il medesimo monitoraggio sui database in cui le compagnie aeree inseriscono i propri collegamenti, effettuato appena un mese dopo, il 20 luglio, ha rilevato quasi 771mila voli cancellati ... Leggi su notizieora

Ultime Notizie dalla rete : Agosto mese Ecco il Meteo d’Agosto: rischio di CALDO africano tutto il mese Meteo Giornale Pensioni, Dal 27 Luglio riparte il pagamento anticipato di assegni ed indennità negli Uffici Postali negli Uffici Postali

La misura, ormai consueta, è volta a consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici postali rispettando le regole di distanziamento sociale per il contrasto alla diffusio ...

6 mesi di sgravio al 100% dei contributi per i neoassunti e 3-4 mesi di decontribuzione piena per i dipendenti al rientro dalla cig

ROMA – 6 mesi di sgravio al 100% dei contributi per i neoassunti e 3-4 mesi di decontribuzione piena per i dipendenti che vengono fatti rientrare dalla cig. È questo, secondo quanto apprende l’Ansa, l ...

