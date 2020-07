Valentino Rossi torna sul podio al MotoGP di Jerez (Di domenica 26 luglio 2020) Valentino Rossi è tornato sul podio. È successo nel gran premio di Andalusia a Jerez, 469 giorni dall'ultima volta, il secondo posto di Austin datato 14 aprile 2019. A 41 anni e 161 giorni, Valentino si è tolto la soddisfazione di rivivere una gara da protagonista, finendo dietro Fabio Quartararo (al secondo successo consecutivo) e il compagno di squadra Vinales: «Sono molto contento di essere tornato sul podio - ha detto Il Dottore -, non è paragonabile a una vittoria ma è molto simile. Venivamo da un weekend frustrante e da una stagione negativa dove accusavo sempre gli stessi problemi che non riuscivo a risolvere. In questo fine settimana abbiamo iniziato a lavorare in maniera differente e di questo ne sono ... Leggi su gqitalia

