Traffico Roma del 26-07-2020 ore 17:30 (Di domenica 26 luglio 2020) Luceverde Roma Bentrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi poche le auto in circolazione sul raccordo e consolari Traffico indicato nella norma anche all’interno dell’area cittadina Qualche rallentamento è segnalato solo sulla Pontina verso la capitale da Castel Romano a Castel di Decima trafficata come tutte le domeniche d’estate della via Litoranea tra Castel Fusano e Torvaianica zona di Torre Gaia ricordiamo la chiusura di via di Tor Bella Monaca in corrispondenza del ponte di via del fuoco sacro per accertamenti tecnici che proviene da via di Tor Bella Monaca diretta via Casilina devi portare su via Domenico parasacchi chi invece proviene dalla via Casilina non può svoltare su via di Tor Bella Monaca spostiamoci a Fonte Nuova questa sera la manifestazione Isola che c’è la ... Leggi su romadailynews

LuceverdeRoma : ?#Roma - #FonteNuova : Via Nomentana CHIUSA al traffico tra via I°Maggio e via Vico ????Deviati #bus #linea337 ?? P… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Chiusi-Chianciano (Km 409,9)… - signorinarotte2 : RT @bioccolo: @ferso52 @BenedettaFrucci @HORASDESIGN No a Roma come a Milano i lavoratori non vivono, muoiono nel traffico. Devono uscire o… - romadailynews : Traffico Roma del 26-07-2020 ore 17:30: Luceverde Roma Bentrovati all’ascolto in studio… - TrafficoA : Vicovaro-Castel Madama - Traffico Rallentato A24 Roma-Teramo Traffico Rallentato tra Vicovaro-Mandela e Castel Madama per traff... -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 26-07-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Traffico: rientro dal weekend, code e traffico intenso in A1 e Firenze Mare

Una coda di 5 chilometri, in aumento, si sta formando sull'autostrada A11 tra Capannori e Altopascio, direzione Firenze, per un veicolo in avaria. Lo segnla Autostrade per l'Italia. Code a tratti e tr ...

Cantieri, rientro e chiusure notturne: altra domenica da bollino rosso sulle autostrade

GENOVA - Altra domenica da bollino rosso sulle autostrade della Liguria a cause dei tanti cantieri sparsi su tutta la rete. Complice la giornata di sole e la presenza dei turisti che hanno scelto le b ...

Una coda di 5 chilometri, in aumento, si sta formando sull'autostrada A11 tra Capannori e Altopascio, direzione Firenze, per un veicolo in avaria. Lo segnla Autostrade per l'Italia. Code a tratti e tr ...GENOVA - Altra domenica da bollino rosso sulle autostrade della Liguria a cause dei tanti cantieri sparsi su tutta la rete. Complice la giornata di sole e la presenza dei turisti che hanno scelto le b ...