Spal, Di Biagio: "Soddisfatto: abbiamo provato a vincere" (Di domenica 26 luglio 2020) FERRARA - "Volevamo fortemente vincere. Nel primo tempo non siamo riusciti ad alzare i ritmi, poi ci siamo chiusi troppo e abbiamo preso gol. Sono felice però della reazione: un punto meritato e ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Spal, Di Biagio: 'Soddisfatto: abbiamo provato a vincere': Il tecnico: 'Dispiace anche per il rigore che non ci ha… - zazoomblog : Spal Di Biagio: “Volevamo la vittoria. Oggi segnali positivi” - #Biagio: #“Volevamo #vittoria. - sportface2016 : #SerieA | #SpalTorino 1-1, le parole del tecnico biancazzurro Luigi #DiBiagio - Toro_News : ?? Le parole di Gigi #DiBiagio al termine di #SpalTorino - MomentiCalcio : Le formazioni ufficiali di #Spal - #Torino : #DiFrancesco e #Petagna per #DiBiagio . #Longo con #Verdi trequartista -