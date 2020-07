MotoGP, Rossi polemico: “Guidavo una moto non mia, ho bisogno di qualcuno che creda in me” (Di domenica 26 luglio 2020) Nonostante il terzo posto conquistato nel GP di Andalusia, seconda tappa del Mondiale 2020 di motoGP, Valentino Rossi non ha nascosto un pizzico di amarezza nell’intervista concessa a Sky Sport dopo la gara: “Ho dovuto lottare per cambiare moto. Fino a domenica scorsa ne guidavo una che non sentivo mia. Ho 41 anni e non mi piace quando mi dicono di imparare – ha tuonato il pilota della Yamaha – Sicuramente Vinales e Quartararo vanno più veloce di me, ma io ho bisogno di persone che si fidino di me e che lavorino per migliorare le mie prestazioni. Sono un pilota molto preciso che dà buone indicazioni una volta sceso dalla moto. Sarò anche vecchio, ma non è solo colpa mia per il pessimo 2019 ed il GP precedente“. Leggi su sportface

