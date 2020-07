Juventus-Sampdoria 2-0, è il nono scudetto di fila: highlights e voti (Di domenica 26 luglio 2020) Juventus-Sampdoria 2-0: highlights, voti e tabellino della partita dell’Allianz Stadium che ha consegnato ai bianconeri il nono scudetto di fila Juventus-Sampdoria 2-0: missione compiuta e festa liberata. Per tutti ma soprattutto per Sarri, al suo primo tricolore in Italia. Per un tempo meglio la Samp, ordinata e precisa nelle ripartenze. Ma la combinaziokne perfetta tra … L'articolo Juventus-Sampdoria 2-0, è il nono scudetto di fila: highlights e voti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

juventusfc : KICK-OFF | ?? Obiettivo tre punti. Forza, ragazzi: #FinoAllaFine ?? ?? LIVE MATCH su - juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ?? Live,… - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Verso #JuveSamp ?? Con noi c'è Moreno #Torricelli ?? QUI ? - reemsaif88_9 : RT @juventusfc: KICK-OFF | ?? Obiettivo tre punti. Forza, ragazzi: #FinoAllaFine ?? ?? LIVE MATCH su - sim7trv : RT @SkySport: 9? NOVE VOLTE JUVE ???? LA JUVENTUS È CAMPIONE D’ITALIA ?? -