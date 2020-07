Emiliano sull'epidemiologo Lopalco: 'È un fuoriclasse, sarebbe un ottimo assessore' (Di domenica 26 luglio 2020) L' epidemiologo Pier Luigi "Lopalco È un fuoriclasse, sarebbe un ottimo assessore alla Sanità, specie con la prospettiva di una ondata di ritorno del covid in autunno": così il presidente della ... Leggi su globalist

marinodellupo : @Marina00180963 E allora vieni anche tu sull'appennino Tosco-Emiliano a 1100 metri e vedrai che quei 15 giorni l'an… - egidio_gialdini : Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della Conferenza Stato-Regioni che si è riunita ogg… - GPiziarte : RT @globalistIT: Il professore è candidato nel listino del presidente della regione Puglia - globalistIT : Il professore è candidato nel listino del presidente della regione Puglia - damatomimmo : @Lucrezi97533276 @visionaria_io Era la strada giusta. Così come aveva ragione Emiliano e non Calenda sull’uso dell’… -

Ultime Notizie dalla rete : Emiliano sull

BARI - “Abbiamo appena approvato la legge che istituisce il Parco di Costa Ripagnola. Una cosa alla quale tenevano tutti moltissimo ed io in modo particolare. Siamo riusciti a trovare un buon equilibr ...Il Bosco Parlante è un appuntamento in natura in cui una speciale guida ambientale conduce il pubblico seguendo percorsi e sentieri naturalistici sino a giungere in location segrete per incontrare per ...