Da Milano - Milik-Juve, Bernardeschi dubbioso sul Napoli: vuole restare in bianconero (Di domenica 26 luglio 2020) Il futuro di Arek Milik è ancora tutto da scrivere. L'attaccante, in scadenza di contratto nel 2021, ha attirato l'attenzione di diversi club. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Da Milano - Milik-Juve, Bernardeschi dubbioso sul Napoli: vuole restare in bianconero - GianForzaNapol1 : a milano mettiamo pure politano lozano o younes come centravanti ma milik no -