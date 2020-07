Coronavirus, nel Lazio presto test ai viaggiatori in pullman dai Paesi a rischio (Di domenica 26 luglio 2020) ROMA – “Presto faremo un’ordinanza per i test ai viaggiatori in pullman dai Paesi a rischio. La priorita’ e’ quella di difendere Roma e il Lazio”. Cosi’ in una nota l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.NEL LAZIO 19 NUOVI CASI, 5 IMPORTATI, 2 DECESSI Leggi su dire

Giorgiolaporta : Ho visto la moglie di un vice Ministro alla Sanità grillino andare in giro per ospedali a vendere mascherine senza… - Agenzia_Ansa : Per l'Oms oggi è stato segnato un nuovo record nel dato quotidiano dei contagi di #coronavirus nel mondo: 284.196 i… - Agenzia_Ansa : Il bilancio dei casi di #coronavirus a livello globale ha superato questa mattina la soglia dei 16 milioni, secondo… - MBattistina : RT @Giorgiolaporta: Ho visto la moglie di un vice Ministro alla Sanità grillino andare in giro per ospedali a vendere mascherine senza alcu… - divorex82 : RT @AlRobecchi: Ciao, @FontanaPres! Porca miseria, sei famoso nel mondo! -