Bimba annega in piscina, dramma a Ercolano (Di domenica 26 luglio 2020) Una bambina di 11 anni è annegata in una piscina di un complesso turistico ad Ercolano, in provincia di Napoli. Ercolano (NAPOLI) – Una bambina di 11 anni è annegata in una piscina di un complesso turistico a Ercolano, in provincia di Napoli. La tragedia è avvenuta intorno alle 19 di domenica 26 luglio 2020 con il personale del Pronto Soccorso che ha cercato di rianimarla, ma per la piccola non c’era più niente da fare. E’ stata aperta un’indagine dalla Procura per cercare di ricostruire meglio la dinamica di questo incidente. I carabinieri nelle prossime ore ascolteranno i testimoni per accertare meglio quanto accaduto. La ricostruzione La ricostruzione dell’incidente è ancora al vaglio degli ... Leggi su newsmondo

Agenzia_Ansa : Una bimba di 11 anni annega in una piscina a #Ercolano e una donna di 54 anni in una piscina di un agriturismo a… - repubblica : Ercolano, una bimba di 11 anni annega in piscina: ipotesi malore - Notiziedi_it : Ercolano, una bimba di 11 anni annega in piscina: ipotesi malore - RAFFAELEASCOLE1 : RT @MediasetTgcom24: Ercolano (Napoli), bimba annega nella piscina di un resort #ercolano - Corriere : Ercolano, bimba di 11 anni annega mentre gioca in piscina -