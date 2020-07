8 antibiotici naturali con cui puoi combattere le infezioni (Di domenica 26 luglio 2020) . Negli ultimi anni sta diventando sempre più un problema l’abuso di antibiotici. Le persone tendono a ricorrervi al minimo malessere, anche quando non ce ne sarebbe affatto bisogno. La cosa ha come conseguenza che dai e dai si vengono a selezionare specie di batteri resistenti agli antibiotici, che quindi diventano difficilissimi da combattere e debellare. Detto in altro modo, i batteri che sopravvivono agli antibiotici (magari per una qualche mutazione casuale) si trasformano in super-batteri che evolvono più alla svelta della loro cura. È una situazione che sta sempre più preoccupando i medici e di fronte alla quale probabilmente può avere qualche senso tornare agli antibatterici naturali. Qui te ne suggeriamo alcuni. La prossima volta che stai male, prova ... Leggi su pianetadonne.blog

Altro alimento ricco di minerali, vitamine e sostanze antibiotiche naturali è il miele, che agisce sull’organismo stimolando la crescita di batteri benefici. I prebiotici sono presenti anche in ...

