Tina Cipollari furiosa: “Buffoni, pagliacci!!!”. E fa pure nomi e cognomi (Di sabato 25 luglio 2020) Pochi giorni fa il settimanale DiPiù ha lanciato il rumor secondo il quale Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sarebbero lasciati. Non solo. Stando alla fonte sentita dal noto settimanale, la famosissima opinionista di Uomini e Donne si sarebbe anche riavvicinata al suo ex marito e padre dei suoi tre figli, Kikò Nalli. Notizia, quest’ultima, subito smentita dall’hair stylist su Instagram. “Buciardiiiii detto alla romana, finti gossip per arrivare dove? Da nessuna parte, non avete nulla da scrivere massa di falsi insignificanti… quanto mi fate ridere… non so chi sia colui che ha dato questa notizia fake ma evidentemente nn aveva nulla da scrivere, buciardelli”. Insomma, non sarebbe lui la causa della rottura tra Tina e Vincenzo. La reazione della Vamp di Canale 5 a queste voci? ... Leggi su caffeinamagazine

