TikTok è la nuova meta di chi investe in bitcoin e criptovalute (Di sabato 25 luglio 2020) Foto PixabaySe qualche giorno fa eravate su TikTok, è probabile che abbiate visto alcuni video su Dogecoin, una criptovaluta minore nata da una costola di Litecoin, il cui logo si rifà graficamente al cane Shiba Inu (un meme di internet). La cosa insolita non è tanto che su TikTok ci siano video su una criptovaluta, quanto il fatto che quei video abbiano spinto al raddoppio le quotazioni di dogecoin (da 0,002 a 0,005 centesimi di euro), facendo aumentare di conseguenza il volume delle sue transazioni del 2000%. La sfida Concepita come una challenge, una sfida ai TikTokers in modo che acquistando dogecoin facessero lievitare il suo valore verso quota 1 dollaro (#dogecoinTikTokchallange e #dogecoinTikTokchallenge), la campagna si basava sulla pubblicazione di video virali da parte di ... Leggi su wired

astaniscia86 : I dipendenti di #Google hanno usato un programma interno per raccogliere dati sensibili su come le persone usano Ti… - HSilviaconsta : @HuertDeAuteuil Davide TikTok è la nuova frontiera,sei portato per il mezzo,fatti tempo per conoscerlo - diphylleiagrai : RT @individualady: quindi ecco la nuova regina di tiktok - teukiemagic : RT @individualady: quindi ecco la nuova regina di tiktok - individualady : quindi ecco la nuova regina di tiktok -

Ultime Notizie dalla rete : TikTok nuova TikTok è la nuova meta di chi investe in bitcoin e criptovalute Wired.it La Gen Z tra social e attivismo sociale: il 90% sostiene il movimento Black Lives Matter e il 74% i diritti LGBTQ+

Da questo nasce la guida “Sboomerizzati: la Generazione Z tra nuovi social media, itanglese ... non sono impegnati solo a vedere stories su Instagram o a fare challenge su TikTok, ma sono anche molto ...

Amazon, Alexa sfida Siri e Google Assistant: si prepara a gestire le app su Android e iOS

Come annunciato dalla stessa Amazon in un post pubblicato sul sito ufficiale, presto sarà in grado di avviare e controllare alcune app iOS e Android, grazie all’integrazione di una nuova funzione: “Al ...

Da questo nasce la guida “Sboomerizzati: la Generazione Z tra nuovi social media, itanglese ... non sono impegnati solo a vedere stories su Instagram o a fare challenge su TikTok, ma sono anche molto ...Come annunciato dalla stessa Amazon in un post pubblicato sul sito ufficiale, presto sarà in grado di avviare e controllare alcune app iOS e Android, grazie all’integrazione di una nuova funzione: “Al ...