Servizio al bar senza mascherine e assembramenti nel locale: chiuso e multato un circolo (Di sabato 25 luglio 2020) Il personale serviva al bar senza mascherina , mancava il registro su cui annotare le presenze, e non era garantita ai tavoli la distanza interpersonale di sicurezza, anzi, c'erano assembramenti. Per ... Leggi su lanazione

LA NAZIONE

Firenze, 25 luglio 2020 - Il personale serviva al bar senza mascherina, mancava il registro su cui annotare le presenze, e non era garantita ai tavoli la distanza interpersonale di sicurezza, anzi, c' ...Blitz interforze in un bar che non rispetta la normativa anti-Covid: quasi tutti senza mascherina, assembramenti e persone una sopra l'altra nei divanetti del locale. La Spezia - Si è concluso alle pr ...