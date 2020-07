Perché sono "assurdi". Mes, cannonata-Boschi contro i grillini: la tensione alle stelle (Di sabato 25 luglio 2020) Ad agitare il governo, e parecchio, c'è il fantasma del Mes, il fondo salva-Stati per cui spingono Pd e Italia Viva e su cui, al contrario, frenano i grillini: in caso di sì al Mes, il M5s perderebbe la faccia. E in un tranquillo sabato mattina, Maria Elena Boschi passa all'attacco su Twitter. La capogruppo di Italia Viva scrive: "I soldi del Mes sono disponibili da subito e hanno meno vincoli dei soldi del Recovery Fund che arriveranno solo nel 2021. Rinunciare al Mes per scelta ideologica è assurdo. I soldi servono agli italiani: non rinviamo ancora". Parole pesantissime: parla di "scelta assurda", ossia il rifiuto grillino. E la tensione continua a salire... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Perché sono Di Maio: abbiamo scelto la responsabilit perch amiamo l'Italia Yahoo Notizie Salvini: "Fontana indagato perch azienda regala camici, normale?"

Roma, 25 lug. (askanews) - "'Indagato' perch un'azienda ha regalato migliaia di camici ai medici lombardi. Ma vi pare normale? La Lombardia, le sue istituzioni, i suoi medici, le sue aziende e i suoi ...

Le opposizioni interrogano Travison: «Perché ha richiesto l’ex assessore provinciale all’ambiente per due volte?»

SCARLINO – A Scarlino le opposizioni si uniscono per chiedere chiarimenti al sindaco sulla struttura organizzativa del Comune. In particolare i gruppi consiliari di PensiAmo Scarlino, Scarlino Insieme ...

