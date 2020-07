Napoli, Insigne: «Il Barça è il Barça, ma non partiamo sconfitti» (Di domenica 26 luglio 2020) Lorenzo Insigne ha parlato al termine della sfida vinta contro il Sassuolo: le dichiarazioni dell’attaccante del Napoli Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro il Sassuolo. SENSAZIONI – «Loro più o meno hanno la filosofia di gioco del Barcellona. Siamo stati bravi a chiudere gli spazi tra le linee, abbiamo sfruttato le occasioni avute e portato a casa i tre punti». CALLEJON – «Ci conosciamo da sette anni. So che se metto la palla lì, lui ci arriva. L’importante era vincere e tra poco abbiamo una sfida importante». CHAMPIONS LEAGUE – «Il Barcellona è il Barcellona. Dobbiamo fare la nostra gara e cercare di passare il turno. Ci proveremo e non partiremo ... Leggi su calcionews24

Poi nella ripresa, come tutto il Napoli si spegne come un cerino in una ... in fase difensiva e dare un senso ai minuti in campo Insigne: 6 – Attacca, qualche volta aiutato da Hysaj, talvolta ...Successo del Napoli 2-0 sul Sassuolo in una gara fra due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Entrambe venivano da una sconfitta, i partenopei dimostrano di tenerci di più, sopra ...