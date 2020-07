Napoli, donna srilankese dona gli organi e salva quattro vite (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La sanità napoletana non sbaglia un colpo e un espianto di organi salva quattro vite. La scorsa notte, nel reparto di Rianimazione e Anestesia dell’Ospedale Pellegrini di Napoli, è stato effettuato un espianto multiorgano. L’equipe, guidata dal primario Ciro Fittipaldi, a proceduto all’espianto di fegato, dei due reni e della delle cornee da una donna di quarant’anni di origini srilankesi con un’emorragia celebrale inoperabile. Pertanto, valutata la morte cerebrale, è stato chiesto il consenso all’espianto ai familiari ed è stato avviato l’iter. “Una volta avuto il consenso dei familiari che per la loro scelta meritano tutta la nostra gratitudine ... Leggi su anteprima24

