Juventus-Sampdoria, Sarri: “Questo è il campionato più difficile di sempre” (Di sabato 25 luglio 2020) “Alla Juventus voglio dare un buon voto perché questo è il campionato più difficile della storia del calcio italiano. C’è voglia di arrivare all’obiettivo senza perdere la testa e abbiamo possibilità fino al 2 agosto. Domani possiamo raggiungerlo. Come ho sempre detto: essere vicini conta zero”. Esordisce così Maurizio Sarri nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Sampdoria, match della trentaseiesima giornata di Serie A. Per la formazione bianconera, dopo il ko contro l’Udinese, c’è un nuovo match point per la vittoria del nono titolo consecutivo in anticipo. “Devo essere io ad adattarmi alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Un club non può comprare 25 calciatori. ... Leggi su sportface

