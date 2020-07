Harry e Meghan, bomba contro le "vipere" reali. E nel libro spunta la frase choc clonata da lady Diana (Di sabato 25 luglio 2020) La vendetta di Meghan arriva puntuale, solida e punta a colpire al cuore la famiglia reale inglese, regina Elisabetta compresa. Nelle ultime ore i tabloid inglesi hanno diffuso una parte del contenuto della biografia "Finding Freedom", ispirata dai duchi di Sussex, in uscita nei prossimi giorni. Un velenoso e piagnucolante resoconto degli ultimi due anni vissuti in seno alla famiglia Mountbatten Windsor, tra cianuro, gelosie, "cianchette" reali. Tutti nel mirino di Harry e Meghan: William, Kate, papà Carlo e la regina Elisabetta. I duchi esuli a Hollywood lamentano di essere stati trattati come "una terza ruota cigolante", invidiati dagli altri royal senior (definiti le vipere) a causa del loro successo personale nel mondo. Fanno sapere di aver voluto contribuire al lavoro di squadra ma di essere ... Leggi su iltempo

