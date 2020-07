Halo Infinite: 'Craig il Brute' è già un meme e anche 343 Industries lo adora (Di sabato 25 luglio 2020) Durante l'evento Xbox Series X, 343 Industries ha mostrato un nuovo trailer di gioco per Halo Infinite. In nove minuti, il trailer fornisce alcune informazioni piuttosto importanti che ci consentono di da uno sguardo a cosa aspettarsi dal prossimo titolo di Halo, incluso il suo nuovo e affascinante rampino. Tuttavia è stato un dettaglio molto più piccolo a catturare l'attenzione sia del pubblico, che del director della community di 343, Brian Jarrard.Verso il minuto 3:53 nella demo del gameplay, vediamo Master Chief affrontare alcuni Brute che si schierano lungo il suo cammino. Il primo viene ucciso facilmente con pochi colpi e un esplosivo ben piazzato. Il secondo riesce a raggiungere Master Chief prima di essere ucciso, ed è qui che possiamo ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete

Stando a quanto emerge dalle prime informazioni distribuite in queste ore, Halo Infinite non è un open world e 343 Industries ha lavorato molto per creare la demo. NOTIZIA di Luca Forte — 24/07/2020 S ...Negli ultimi tempi, parlando di Xbox Series X, Microsoft aveva enfatizzato il nuovo approccio dell’azienda al mondo videoludico, non più generazionale ma più improntato al cross-gen, con giochi dispon ...