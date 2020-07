Goffredo Bettini conquistato da Giuseppe Conte: "Guidi coalizione anti-destra" (Di sabato 25 luglio 2020) Dopo il risultato a Bruxelles “il presidente del Consiglio è molto più forte: è il leader più nuovo di quelli in campo”. Lo dice l’esponente del Pd Goffredo Bettini in un’intervista a la Stampa. Per lui il premier “non vorrà fare un suo partito, ma rimanere il capo una coalizione competitiva per battere la destra”.Ora in Italia, con le nuove risorse, è “il momento di investire su un nuovo modello di sviluppo sostenibile e più giusto che non si incagli nella protezione delle rendite e in un assistenzialismo improduttivo. I titoli? Digitalizzazione, infrastrutture, innovazione e ricerca, formazione, università e scuola, crescita verde”.Conte “guiderà l’Italia fino alla fine della ... Leggi su huffingtonpost

