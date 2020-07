El Hadary dice addio al calcio a 47 anni: si ritira il più vecchio ad aver giocato un Mondiale (Di sabato 25 luglio 2020) El Hadary ha detto addio al calcio all’età di 47 anni: si è ritirato il giocatore più vecchio ad aver disputato un Mondiale Essam El-Hadary ha appeso i guantoni al chiodo. La leggenda del calcio egiziano ha deciso di ritirarsi alla veneranda età di 47 anni con un breve messaggio: «Non c’è nulla da aggiungere alla mia storia calcistica. Non c’è portiere in Egitto migliore di me. Mi sono seduto in panchina nel 1998 solo per il collega Nader El-Sayed. Il calcio è la mia seconda moglie e abbiamo appena divorziato. Non tornerò a giocare di nuovo, l’intero sistema ora ... Leggi su calcionews24

