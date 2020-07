Caldoro sulle multe: “Siamo ultimi, pochi tamponi” (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dopo il delivery, ecco la supermulta: la gestione del Coronavirus secondo De Luca si riduce alla punizione sistematica di negozianti e commercianti, le due categorie più colpite dalla crisi”. Così Stefano Caldoro, candidato presidente per il centrodestra in Campania. “Usare la mascherina – dice Caldoro – è un dovere morale e civile, ma De Luca è ultimo in Italia per tamponi e per nascondere questa realtà si concentra solo sulle mascherine, scaricando tutto su cittadini e imprese. La Regione Campania deve offrire assistenza e servizi ai cittadini. E invece De Luca insulta, multa e vessa. Unico in Italia. Così si colpisce duramente l’economia della nostra Regione”. “Sindaci e Presidenti di Provincia usino tutti i ... Leggi su anteprima24

Scisciano : Campania, Ambiente. Caldoro: “De Luca ladro di progetti. Copre il nulla dei suoi 5 anni”: Napoli, 23 Luglio – “Dopo… -