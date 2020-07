TUTTOSPORT – “Sarri, ora spiegaci” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Sarri, ora spiegaci”. In apertura, l’edizione odierna del quotidiano piemontese TUTTOSPORT dedica spazio al k.o. di ieri dei bianconeri. Festa Scudetto rinviata. Solito copione: Juve in vantaggio, poi le ennesime amnesie che consentono ad una super Udinese di ribaltare la gara. Alla “Vecchia Signora” servono tre punti per festeggiare il titolo. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your Plan sport: 10€ ... Leggi su calciomercato.napoli

tuttosport : La prima pagina di oggi di #Tuttosport ?? ?? #Sarri, ora spiegaci ?? Grazie maestro ?? Se #Gasperini vince piomba a m… - Luca990194 : @tuttosport #Sarri quest’anno è riuscito nel suo obbiettivo: “far vincere la coppa Italia al Napoli”.....del resto,… - Sev47933931 : @tuttosport Non facciamo paragoni con #Allegri grande allenatore e #Sarri che non è un allenatore #Paratici svegliati #FinoAllaFine - StefaniaStefyss : RT @je_vinci: @StefaniaStefyss @tuttosport Forse non ce ne sarà bisogno e lo scudetto lo vinceremo dal divano. Se stasera l'Atalanta non vi… - je_vinci : @StefaniaStefyss @tuttosport Forse non ce ne sarà bisogno e lo scudetto lo vinceremo dal divano. Se stasera l'Atala… -

Ultime Notizie dalla rete : TUTTOSPORT “Sarri Ospina ce facette alliccà 'e bbaffe a nnujeaute 'ntribbuna-divano IlNapolista